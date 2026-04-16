Wall Street cierra con ligeras ganancias con atención en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias moderadas la jornada de este jueves. Los inversionistas se mostraron cautelosos en espera de noticias sobre una posible reunión entre Estados Unidos e Irán en busca de terminar con la guerra.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.24% a 48,578.72 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.26% a 7,041.28 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 0.36% a 24,102.70.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer por la noche que los líderes de Israel y Líbano sostendrán hoy un diálogo directo, para buscar un alto el fuego con mediación de su gobierno, luego de seis semanas de combates en territorio libanés.

Trump había dicho el martes que la guerra con Irán está cerca de terminar, a pesar de que las fuerzas estadounidenses mantienen un bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz. Los inversionistas esperan información que aporte claridad al panorama.

Seis de los 11 sectores del S&P cerraron con ganancias. Las compañías de energía (+1.14%) lideraron las alzas, en un repunte tras su fuerte caída de ayer. Al interior del índice Dow Jones, Verizon (3.89%) encabezaron las ganancias, seguidas por Cisco (+2.60%).