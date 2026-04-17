Acciones de GICSA alcanzan máximo de cuatro años tras confirmar intención de abandonar la BMV

Las acciones de la desarrolladora ⁠inmobiliaria mexicana Grupo GICSA se dispararon el viernes después de que anunció sus intenciones ⁠de lanzar una oferta pública ⁠de adquisición (OPA) de sus títulos y deslistarse del mercado.

Los papeles de Grupo GICSA, especializada en la construcción y operación de centros comerciales, oficinas corporativas y de uso mixto, cerraron en 3.06 pesos, con una ganancia de un 7.37%, su mejor desempeño diario desde octubre de 2025.

Durante el día llegaron a negociarse en 3.16 pesos, su mayor nivel en cuatro años.

En un comunicado enviado a la bolsa, la empresa dijo que la decisión responde a la "baja bursatilidad y liquidez" de sus títulos e "inquietudes del poco volumen" operado y "falta de oportunidades" de monetizar posiciones.

Agregó que planea llevar ⁠a cabo la transacción ⁠con recursos autorizados previamente ⁠por su asamblea para la recompra de acciones, ⁠a un precio de 3.80 pesos por cada papel.

La compañía arribó al mercado de valores en mayo de 2011. El anuncio de sus planes de cancelar sus papeles ocurre en medio de una ola de deslistes que ⁠desde hace tiempo aqueja a la principal plaza bursátil de México.