La venta de equipo RAN para redes privadas telecom se enfrió al cierre del año 2025

La expansión del mercado de infraestructura RAN en el segmento de redes privadas perdió tracción de forma significativa hacia el cierre del año 2025, estimó la firma análisis Dell'Oro Group.

Según los datos de Dell'Oro Group, este enfriamiento marca un cambio de tendencia tras los niveles de adopción previos en ese segmento de la industria de telecomunicaciones.

Las proyecciones preliminares de Dell'Oro Group indican que los ingresos del mercado de RAN para redes privadas registraron un incremento del 16% en 2025.

Sin embargo, esta cifra supone una desaceleración significativa, al representar una tasa de crecimiento 2.5 veces inferior a la reportada en el año 2024.

“Las redes inalámbricas privadas siguen siendo un motor clave de crecimiento en el mercado RAN en general y el potencial empresarial aún está en gran medida sin explotar”, dijo Stefan Pongratz, vicepresidente de Dell'Oro Group.

“Sin embargo, tras varios años de rápida expansión partiendo de una base pequeña, el mercado está entrando ahora en una fase de crecimiento más moderado”, agregó el analista.

En 2025, los ingresos anuales por servicios de acceso de radio inalámbricos privados representaron entre el 3 y el 5% de los ingresos totales por servicios de RAN.

Dell'Oro Group dijo que China lidera el sector de la tecnología 5G para empresas, representando entre el 40 y el 50% de los ingresos mundiales de las RAN para redes privadas en 2025.

Los tres principales proveedores de RAN inalámbricas privadas en 2025 fueron Huawei, Nokia y Ericsson.

Nokia y Ericsson lideraron el mercado RAN para redes privadas fuera de China en 2025.

“El mensaje principal no ha cambiado: Las redes inalámbricas privadas representan una gran oportunidad, pero las empresas tardarán en adoptar las tecnologías celulares privadas. Así, se prevé que los ingresos por la RAN inalámbrica privada crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 10% y representen entre el 5 y el 10% de los ingresos totales por RAN para 2030”, dijo Dell'Oro Group.