T-MEC fuerza a Grole a indemnizar a 12 trabajadores y garantizar la libertad sindical

Alimentos Grole (GROLE) debió realizar el pago de salarios caídos, prestaciones e indemnizaciones a doce personas; este paso fue el eje de una serie de acciones de remediación que la compañía tuvo que ejecutar antes de que los gobiernos de México y Estados Unidos diera por concluido el Plan de Reparación derivado del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.

Luego de que los trabajadores interpusieron una queja ante el gobierno de Estados Unidos, la empresa debió comprometerse a reparar el incumplimiento de la legislación laboral mexicana y publicó una carta de compromiso de neutralidad y estableció lineamientos de conducta para todo el personal en asuntos sindicales. La compañía también capacitó a su plantilla sobre el contenido de dichos documentos para asegurar un entorno de respeto a los derechos laborales.

Asimismo, la empresa garantizó el derecho de representación sindical al permitir el acceso al centro de trabajo bajo un protocolo acordado con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria, Mantenimiento Industrial, Similares y Conexos del Estado de Sonora (SITIES). A la par, se implementó una política de tolerancia cero ante cualquier interferencia patronal en la organización de los trabajadores.

Para evitar la reincidencia, los directivos de GROLE efectuaron actos públicos de reconocimiento de las prácticas ilegales cometidas, como la promoción de comités internos y amenazas de despido. En este sentido, se habilitaron canales de denuncia anónimos y se difundieron los mecanismos de queja directa ante las autoridades federales.

La resolución final llegó después de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) verificó el cumplimiento de estas medidas y capacitó a las personas trabajadoras, tanto sindicalizados como de confianza, en materia de libertad de asociación.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral también participó con formación sobre el proceso de conciliación prejudicial.

Con la finalización de estas acciones el 16 de abril de 2026, el gobierno mexicano informó la conclusión exitosa del caso iniciado tras la investigación en la planta de Cajeme, Sonora. Estas medidas de remediación permitieron cerrar el expediente bajo el Anexo 31-A del tratado comercial, asegurando que la empresa opere bajo los estándares de justicia laboral exigidos en el marco regional.