Olimpiada Nacional CONADE 2026 une el derecho a la educación y salud para la juventud: Mario Delgado

•⁠ ⁠Inaugura titular de la SEP, con la representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Olimpiada Nacional CONADE 2026

•⁠ ⁠Señaló que la Olimpiada además de celebrar el deporte y la vida saludable, refrenda la esperanza y el humanismo para un mejor porvenir

•⁠ ⁠El gobernador Alejandro Armenta Mier agradeció al Gobierno de México por elegir a Puebla como sede de la Olimpiada

•⁠ ⁠Rommel Pacheco, titular de la CONADE, dijo a las y los atletas que esta no es una competencia más, sino es el inicio de sus carreras deportivas, de las nuevas y los nuevos campeones

En el marco de la inauguración de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que esta justa deportiva, que cumple 30 años y en la que participan 8 mil atletas, une el derecho a la educación y a la salud para el bienestar integral de la juventud mexicana, como lo impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su participación y en representación de la Presidenta de México, Delgado Carrillo señaló que la Olimpiada, además de celebrar el deporte y la vida saludable, refrenda la esperanza y el humanismo para un mejor porvenir.

Afirmó que el deporte es una vía para generar paz a través del juego, por lo que expresó a los casi 7 mil atletas de las 32 delegaciones estatales, que competen en 51 disciplinas, que esta será la mejor experiencia de su vida.

“Vengan a dar lo mejor de sí, pero no solo aspiren a ganar medallas; llévense amistades que perduren toda la vida, aprendizajes que puedan repetir siempre. Aprendan que la competencia más importante es contra ustedes mismos; no dejen de creer en que pueden lograr todo lo que se propongan, porque eso es lo que enseña el deporte: que, con disciplina y tenacidad, pueden alcanzar todos sus sueños”, afirmó.

En presencia del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, el titular de la SEP señaló que para el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el deporte es fundamental, ya que se considera parte integral de la educación, y “por eso puso al frente de la CONADE a alguien como ustedes”.

En su intervención el gobernador Alejandro Armenta Mier agradeció al Gobierno de México por elegir a Puebla como sede principal de la Olimpiada y manifestó el respaldo total de su administración al deporte y a una vida saludable entre las y los jóvenes.

Por ello, dijo, de la mano del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, se trabaja para inaugurar la Universidad del Deporte en el estado, así como la Universidad de las Artes. Más adelante tendremos muchas sorpresas educativas”, agregó.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, recordó que participó en estas olimpiadas y soñó con ser un gran deportista; por ello, señaló a las y los atletas que esta no es una competencia más, sino el inicio de sus carreras deportivas y el surgimiento de nuevas y nuevos campeones.

Afirmó que se trabaja para que el deporte en todo el país cuente con lo mejor, mediante el trabajo en equipo y con grandes aliados como las y los gobernadores, con el impulso de la SEP, y, sobre todo, con el respaldo de la jefa del Ejecutivo Federal. “El deporte no es un lujo, sino un derecho para todas y todos, porque el derecho transforma vidas”, concluyó Rommel Pacheco.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes las gobernadoras de Tlaxcala y Guanajuato, Lorena Cuéllar Cisneros y Libia Dennise García Muñoz Ledo, respectivamente, así como el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

En esta Olimpiada también participan delegaciones deportivas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).