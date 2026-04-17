San Luis Potosí fortalece vínculo con el sector empresarial

El trabajo conjunto con empresarias y empresarios refuerza la competitividad y abre nuevas oportunidades de inversión y empleo en las cuatro regiones.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para mantener cercanía con el sector productivo, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco). Este encuentro permitió reforzar el diálogo y avanzar sin límites en la construcción de condiciones favorables para el crecimiento económico en San Luis Potosí.

Durante la sesión, encabezada por el presidente de Canaco San Luis Potosí, Mauricio Mahbub Tamez, el titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, reiteró la disposición de acompañar al empresariado local con programas, herramientas y facilidades que fortalezcan sus actividades y promuevan la llegada de nuevas inversiones. La colaboración constante impulsa entornos más competitivos y dinámicos para el desarrollo de negocios en todo el Estado.

El fortalecimiento de esta relación forma parte del cambio que se vive y se siente con mayor confianza y estabilidad para quienes invierten y generan empleo. Con ello, San Luis Potosí continúa posicionándose como un destino atractivo para el crecimiento económico incluyente y sostenido.