Wall Street cierra con ganancias y nuevos máximos para el S&P 500 y el Nasdaq

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este miércoles. Los inversionistas se animaron con las crecientes apuestas por un recorte de tasa de la Reserva Federal en septiembre e impulsaron al S&P 500 y al Nasdaq a máximos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.04% a 44,922.27 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.32% a 6,466.58 unidades, y el Nasdaq Composite tecnológico subió 0.14% a 21,713.14.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Scott Bessent, entusiasmó a los inversionistas por la mañana, al comentar en en una entrevista que es casi seguro que la Fed empiece a bajar las tasas de interés y que se esperan varios recortes, entre ellos uno de 50 puntos básicos.

Un dato de inflación al consumidor menor a lo esperado y las señales de debilitamiento del empleo habían impulsado las apuestas por un ajuste de 25 puntos básicos en septiembre. Los futuros le asignan 93.8% de probabilidad a ese escenario y 6.2% a un ajuste de 50.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron esta sesión en terreno positivo y los mejores comportamientos fueron de materiales, cuidado de la saluda, consumo discrecional y energía, todos con más de 1%. En el Dow Jones sobresalió UnitedHealth (+3.91%).

Mañana los inversionistas esperan los datos del índice de precios al productor, que pueden ofrecer más certezas sobre el futuro de la política monetaria. En información laboral, también destacan los datos de las nuevas solicitudes semanales de subsidio por desempleo.