Wall Street cierra con ganancias; los índices suben con fuerza en el semestre a pesar de la guerra

Los tres principales índices de Wall Street subieron en la última jornada del mes. El sector de tecnología impulsó a un mercado entusiasmado con la inteligencia artificial, como hizo a lo largo del semestre, con el índice Nasdaq ganando más de 11% en lo que va de 2026.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.26% a 52,319.20 unidades, marcando un nuevo máximo de cierre, mientras que el S&P 500 avanzó 0.79% a 7,499.36 puntos, y el Nasdaq Composite ganó 1.52% a 26,213.72 puntos.

Los inversionistas aprovecharon las recientes caídas en el sector tecnológico, motivados por las señales de alivio moderado en las tensiones en Oriente Medio, gracias a conversaciones de Estados Unidos e Irán con mediadores en busca de retomar diálogos de paz directos.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron esta jornada con pérdidas, con bienes raíces (-2.19%) y consumo básico (-1.48%) a la cabeza en los descensos. En las alzas, destacó tecnologías de la información (+2.56%), con Nvidia (+2.63%) subiendo con fuerza.

Los inversionistas esperan esta semana la publicación de varios datos económicos importantes, sobre todo el reporte oficial de empleo de Estados Unidos. Las cifras serán clave para aclarar el panorama para las tasas de la Reserva Federal, en medio de apuestas de un alza.

Las apuestas de alzas de tasas por la inflación moderaron el entusiasmo sobre la tecnología este mes. Las dudas sobre las valuaciones dieron rendimientos mixtos en los índices: el Dow Jones ganó 2.52%; el S&P 500 perdió 1.06%, y el Nasdaq retrocedió 2.81 por ciento.

Sin embargo, la influencia de la IA y la expectativas de su impacto en los resultados continúa empujando al alza en el año a pesar de la guerra. En el semestre, el Dow Jones acumuló un avance de 8%, mientras que el S&P 500 subió 8.70%, y el Nasdaq 11.92 por ciento.