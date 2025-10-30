Wall Street cae arrastrado por grandes tecnológicas

Los principales índices de Wall Street finalizaron la sesión con pérdidas, pues el mercado asimila los reportes de las grandes tecnológicas y el resultado del esperado encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 0.23% a 47,521.81 puntos, y el S&P 500 perdió 0.99% a 6,822.34 puntos, ambos índices suman dos jornadas con pérdidas.

Por su parte, el Nasdaq Composite tecnológico perdió 1.57% en 23,581.14 unidades y finalizó su racha de cuatro jornadas consecutivas con avances.

“Los mercados estadounidenses operaron con pesimismo a lo largo de la sesión, tras los reportes trimestrales de algunas empresas de megacapitalización que forman parte de las Siete Magníficas, los cuales no lograron convencer a los inversionistas”, destacaron analistas de Actinver Casa de Bolsa.

Agregaron que estos eventos opacaron el posible acuerdo anunciado durante la madrugada entre Donald Trump y Xi Jinping, máximos mandatarios de Estados Unidos y China, orientado a reducir las restricciones comerciales entre ambos países.

Expertos de Banamex resaltaron que, al cierre, se publicaron los resultados de Apple y Amazon, “donde la primera reportó por arriba de lo esperado por el consenso y su pronóstico para el último trimestre fue de ingresos sólidos, debido a la gran demanda que espera la emisora para el iPhone 17. Asimismo, Amazon publicó ingresos por arriba de lo esperado por el consenso, además de un crecimiento en su unidad de computación en la nube, la cual tuvo un crecimiento del 20.2% en el trimestre, por arriba del 18% estimado”.

“Los inversionistas estuvieron atentos al tema comercial, ya que se dieron a conocer las conclusiones de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, en la cual se llegó a un acuerdo de una reducción de los aranceles al fentanilo al 10% por parte de Estados Unidos, mientras que China aplazará un año las últimas restricciones de tierras raras, aunque las anunciadas en abril siguen vigentes”, afirmaron.

Seis de los 11 sectores del S&P 500 cerraron con pérdidas, con las compañías de consumo discrecional y tecnología liderando las caídas.

En los avances destacaron los bienes raíces. Al interior del Dow Jones, las acciones de Boeing lideraron las pérdidas.