Wall Street avanza con salto de Amazon; S&P 500 registra sexta ganancia mensual consecutiva

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias la última jornada del mes. Los promedios avanzaron, con el Nasdaq liderando los avances gracias al salto en las acciones del gigante Amazon tras la publicación de su reporte trimestral y sus proyecciones.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.09% a 47,562.87 puntos, mientras que el S&P 500 de las compañías más valiosas, avanzó 0.26% a 6,840.20 unidades, y el Nasdaq Composite avanzó 0.61% a 23,724.96 puntos.

Las acciones de Amazon se dispararon 9.58%, alcanzando un máximo histórico, después de que el minorista en línea pronosticó unas ventas por encima de las previsiones de los analistas en su cuarto trimestre, impulsando al Nasdaq Composite por encima de sus pares.

Los avances fueron limitados por la moderación de las apuestas de recorte de tasas de interés, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que un nuevo ajuste el próximo mes no está garantizado, tras el segundo ajuste consecutivo, el miércoles.

Aun así, el S&P 500 avanzó 2.63% en su sexta ganancia mensual consecutiva, en su racha más larga desde agosto de 2021. El Nasdaq registró su séptimo avance mensual consecutivo, con un 5.30% más, y el Dow Jones, ligó seis meses de ganancias y subió 2.58 por ciento.