Wall Street avanza levemente con atención en diálogos sobre la guerra en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este lunes. Las referencias estadounidenses inician la semana en terreno moderadamente positivo, con los inversionistas atentos a las negociaciones de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.16% a 46,581.18 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.22% a 6,597.07 puntos. El Nasdaq Composite sube 0.36% a 21,957.95 puntos.

Tras un fin de semana largo en el que Irán derribó dos aviones militares estadounidenses, y de las amenazas de Donald Trump sobre "desatar el infierno" en ese país si no se alcanzaba un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz, el mercado muestra mejor ánimo.

De acuerdo con diversas agencias de información, Pakistan presentó un plan para poner fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, de inmediato, y abrir el paso marítimo clave, con un objetivo de en el futuro alcanzar un acuerdo de paz de mayor alcance.

Por sectores, se observan desempeños mixtos, con ganancias para seis de los 11 del S&P 500. Las empresas de finanzas (+0.66%) encabezan los avances y materiales (-0.66%) las pérdidas. En el Dow Jones, sobresalen UnitedHealth (+1.71%) y Apple (+1.30%).