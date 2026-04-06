Hubo cuesta: Consumo privado tuvo este 2026 su enero más débil desde el 2009

En enero del 2026 el gasto en bienes y servicios que realizan las familias en territorio mexicano (consumo privado) se contrajo 1.6% en comparación con diciembre del 2025, lo que significó su mayor caída para un inicio de año desde el 2009 (-2.7%), de acuerdo con datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El descenso refleja cifras negativas en todos los componentes del indicador, siendo el consumo de bienes importados el de peor desempeño, con una caída de 6.8%, según su Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) del Inegi.

En tanto, el gasto en bienes de origen nacional descendió 0.9%, mientras que el dirigido a servicios lo hizo 0.5 por ciento.

El decremento del consumo privado fue superior al que anticipaba el propio Inegi, que apuntaba a -0.6%, de acuerdo con su Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), que fue publicado a mediados del mes pasado.

A pesar de la baja mensual, el consumo privado tuvo un comparativo interanual positivo, con un avance de 2.7 por ciento. Sin embargo, dicho avance refleja un comparativo relativamente sencillo debido a la debilidad mostrada por el indicador en el cierre del 2024 y el inicio del 2025.

La debilidad del consumo en el inicio del año destaca en medio de la resiliencia que había mostrado, especialmente a partir del segundo semestre del 2025.

Esta le permitió terminar el año en terreno positivo, con un crecimiento de 1.1%, luego de que había concluido en rojo la primera mitad del 2025.

En línea con IGAE e inversión fija

Las cifras del IMCP van en sintonía con las del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para el mes de enero (publicadas el pasado 24 de marzo), que revelaron un descenso mensual de 0.9% de la economía mexicana.

Mientras que los números del IGAE muestran el comportamiento de la actividad económica del lado de la oferta, los datos del consumo privado se ubican del lado de la demanda agregada.

En este último se ubican también la formación bruta de capital fijo (inversión fija), el gasto de gobierno y las exportaciones de bienes y servicios.

Este lunes el Inegi reportó que la inversión fija también tuvo un comportamiento negativo, al caer mensualmente 1.1%, descenso que interrumpió una racha de tres meses de recuperación.

Menor impulso agregado

Entre el 2024 y el 2025 el peso del consumo privado como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) bajó ligeramente de 70.7 a 70.2 puntos porcentuales.

El 2025 fue el quinto año consecutivo de desaceleración del indicador, luego de los saltos de 8.4%, 4.8%, 4.2% y 2.6% vistos en el 2021, 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

En el 2025 jugaron a favor del consumo el crecimiento sostenido del salario real en el sector formal, la resiliencia del crédito al consumo (que se benefició de una menor tasa de referencia del Banxico) y la expansión de programas sociales (en el 2025 se sumaron programas de pensiones a mujeres de más de 60 años y becas a estudiantes de educación básica).

En contrapunto, afectaron la marcada desaceleración de la creación de empleo formal, así como la caída del flujo de remesas.