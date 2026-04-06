Arranca paro nacional de transportistas y agricultores: Bloqueos sin hora de término y carreteras afectadas

El paro nacional de transportistas y productores del campo comenzó este lunes 6 de abril en diversas carreteras del país, sin una hora definida para su conclusión, lo que mantiene en incertidumbre a automovilistas y al sector logístico ante posibles afectaciones prolongadas.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó que la movilización se mantendrá por tiempo indefinido, ya que su duración dependerá del avance en las negociaciones con autoridades federales y estatales.

Este tipo de protestas, de acuerdo con antecedentes del propio sector, suele extenderse durante varias horas e incluso abarcar gran parte del día, especialmente en puntos con alta participación. En caso de acuerdos parciales, los bloqueos podrían liberarse de manera gradual.

Desde las 7:00 horas inició el paro

Las concentraciones comenzaron desde las primeras horas del día, aunque los bloqueos se intensificaron a partir de las 07:00 horas, con el objetivo de generar mayor impacto en la circulación vehicular y el traslado de mercancías en el país.

La movilización forma parte de un paro nacional convocado por la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, con presencia en al menos 20 estados.

Carreteras y zonas con afectaciones

Aunque no se han detallado todos los puntos de bloqueo, se reportan afectaciones en autopistas estratégicas, principalmente en accesos a la Ciudad de México y corredores clave para el transporte de mercancías.

Entre las vialidades más afectadas se encuentran:

México–Querétaro

México–Pachuca

México–Puebla

México–Cuernavaca

México–Guadalajara

También se prevén impactos en casetas de entrada a la capital y en alcaldías como Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa, así como en rutas del norte y occidente del país.

Demandas: seguridad, combustibles y apoyo al campo

El paro responde a una serie de demandas del sector transporte y agrícola, que acusan condiciones adversas para operar. Entre las principales exigencias destacan:

Mayor seguridad en carreteras ante robos, extorsiones y agresiones

Reducción en el precio de combustibles y eliminación del IEPS al diésel

Mejora de infraestructura carretera y operación de casetas

Apoyos económicos y condiciones justas para el campo

Los manifestantes advierten que la inseguridad y los altos costos afectan directamente el abasto y la economía nacional.

Sheinbaum y Segob rechazan justificación del paro

Por su parte, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que no existe justificación para la realización de bloqueos carreteros este lunes, al sostener que las demandas de transportistas y productores han sido atendidas mediante mesas de diálogo y diversos apoyos.

En un comunicado conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las autoridades señalaron que desde finales de 2025 se han mantenido reuniones constantes con representantes del sector agrícola para enfrentar problemáticas como la caída en los precios internacionales de granos básicos.

Como parte de estas acciones, el Gobierno destacó la implementación de apoyos económicos por más de 3,400 millones de pesos, dirigidos a más de 40,000 productores, así como acuerdos específicos para fortalecer la producción en entidades clave como Sinaloa.

En el caso del sector transporte, la administración federal informó que también se han llevado a cabo mesas de trabajo con la participación de la Guardia Nacional, en las que se han abordado temas relacionados con la seguridad en carreteras, la reducción de trámites administrativos y la atención a denuncias por extorsión.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que a las 10:00 horas la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ofrecerá una conferencia para fijar postura sobre los paros programados para este día.

Asimismo, explicó que una de las principales demandas de las organizaciones convocantes es la implementación de compensaciones ante la caída en los precios del trigo, derivada de las condiciones del mercado internacional.

Debido a la falta de una hora definida de término, se prevé que los bloqueos continúen durante varias horas y afecten el flujo vehicular en distintos puntos del país, especialmente en corredores de alta demanda. El desarrollo del paro dependerá de las negociaciones que se mantengan a lo largo del día entre autoridades y representantes del sector.