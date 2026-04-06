Turismo médico impulsa crecimiento de seguros especializados en México

En los últimos años, América Latina se ha consolidado como un imán para pacientes internacionales y México se ha consolidado como el un destino favorito para el turismo médico.

De acuerdo con GMX Seguros, México actualmente recibe más de 1.2 millones de visitantes relacionados al turismo médico. Los pacientes, principalmente de Estados Unidos y Canadá, son atraídos por ahorros de hasta el 70% respecto al costo del mismo procedimiento médico en sus países de origen.

"El turismo médico en México ha dejado de ser una tendencia para consolidarse como un factor relevante de crecimiento económico. Sin embargo, para que esta práctica médica se traduzca en una actividad rentable, sostenida a largo plazo y con estándares internacionales, es indispensable que el sector médico hospitalario, clínicas odontológicas y especialistas médicos cuenten con una gestión adecuada. Esto implica evaluar con precisión su exposición operativa, reputacional y legal, así como asegurar una protección financiera adecuada a la naturaleza de los servicios que ofrecen", comentó Claudia Granados Cervantes, Subdirectora de Suscripción de RC en GMX Seguros.

Retos

De acuerdo con la especialista dicho crecimiento en este sector también trae consigo una mayor exposición a reclamaciones legales y complicaciones médicas que pueden poner en jaque la estabilidad financiera de los prestadores de servicios. Además, a diferencia del mercado local, el paciente internacional suele tener una mayor cultura de litigio. Un solo evento adverso sin la protección adecuada puede derivar en costos legales que superan la capacidad de reacción de una clínica mediana.

Señala que, en este sentido, el éxito del turismo médico en el país no debe medirse solo por el volumen de pacientes, sino por la solidez de la infraestructura de protección que respalda a los profesionales de la salud.

“Detrás del flujo constante de pacientes que buscan procedimientos dentales, cirugías estéticas y tratamientos especializados, surge una necesidad crítica: la gestión del riesgo y el blindaje financiero de la práctica profesional”.

Pilares

GMX Seguros destaca tres pilares clave en la protección patrimonial:

Coberturas integrales que protejan la operación diaria ante daños a terceros.

Especialización en pólizas que contemplen la complejidad de los procedimientos más demandados por el turismo extranjero.

Análisis preventivo e identificación de vulnerabilidades en los protocolos de atención para reducir la siniestralidad.

“Es fundamental priorizar la renovación o búsqueda de un seguro de Responsabilidad Civil Profesional que proteja efectivamente contra las contingencias que puedan derivar de reclamaciones de viajeros nacionales e internacionales. En GMX Seguros, como aseguradora líder en Responsabilidad Civil y Daños, entendemos que un programa de aseguramiento bien diseñado no solo mitiga riesgos, sino que impulsa la competitividad y confianza de un sector que hoy recibe pacientes de otras partes del mundo", añadió Granados.

Principales destinos y sus especialidades

Dependiendo del tratamiento buscado, ciertas ciudades destacan por su infraestructura y especialización:

Tijuana y Mexicali: Líderes mundiales en odontología y cirugía estética. Su proximidad con California permite que los pacientes crucen la frontera fácilmente, incluso utilizando "carriles médicos" de paso rápido.

Cancún: Especializado en combinar tratamientos dentales y estéticos con la recuperación en resorts de lujo.

Ciudad de México: Destaca por procedimientos de alta complejidad, como cirugías de columna, cardiología y oncología, contando con los hospitales con las certificaciones internacionales más rigurosas (como la Joint Commission International).

Guadalajara y Monterrey: Reconocidas por su excelencia en cirugía bariátrica (pérdida de peso) y ortopedia.

Para finales de 2026, se estima que el mercado del turismo médico en México continúe con una tasa de crecimiento anual cercana al 19%, impulsado no solo por la medicina tradicional, sino también por el turismo de bienestar (spas, retiros espirituales y residencias de retiro para adultos mayores).