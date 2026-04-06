Supera Tamaulipas 2.2 millones de turistas, que demuestra éxito de estrategia de seguridad: Américo

Continúan las y los visitantes disfrutando en paz y seguridad todos los destinos del estado

Abril 06 de 2026, Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas recibió a más de 2.2 millones de visitantes durante Semana Santa, lo que confirma el éxito de la estrategia desplegada para brindar seguridad y atención a las y los turistas, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien convocó a las y los servidores públicos a seguir trabajando con empeño y mantener este gran impulso que hay ahora en el estado.

"Los conmino en este reinicio de trabajo, de funciones laborales, dentro de nuestra responsabilidad como servidores públicos, a seguir alentando, a seguir entusiasmando a nuestra gente en este impulso que vive nuestra entidad, para consolidarlo como un referente en nuestro país y que sea para el bienestar y desarrollo social, con justicia, paz y libertad para todos", expresó durante la ceremonia cívica de honores en el C3 de esta capital.

El gobernador estimó que, de acuerdo con los resultados preliminares, las y los turistas no solo prefirieron los destinos de playa, sino también fueron a los Pueblos Mágicos y a los centros turísticos de naturaleza, como Gómez Farías y Ocampo, y reiteró que el éxito de este incremento en el número de visitantes requirió de mucha planeación, esfuerzo y trabajo.

En su mensaje ante integrantes del gabinete estatal, legisladoras y legisladores, y trabajadores del Centro Estatal de Control y Evaluación de Confianza, el mandatario tamaulipeco destacó también algunas de las acciones en las que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Tamaulipas es referente a nivel nacional, como el desarrollo energético, el programa de Vivienda para el Bienestar, el próximo eje carretero, Corredor del Golfo Norte, y la campaña de vacunación que permite seguir siendo el único estado que no tiene sarampión confirmado en el 2026.

“Eso no es una cosa de suerte o de casualidad. Es trabajo, planeación, organización y estar atento de las funciones de nuestra responsabilidad en cada área de nuestra competencia”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, explicó que la mayor atención durante Semana Santa se concentró en la zona sur debido a la alta afluencia de visitantes en playa Miramar y su relevancia turística, por lo cual se fortalecieron las capacidades operativas con vigilancia aérea, binomios equinos y patrullaje especializado, garantizando prevención, seguridad y atención a la ciudadanía, sin descuidar el despliegue permanente en todo el estado.

Destacó que, desde el inicio de la presente administración, ha sido evidente el compromiso del gobernador Américo Villarreal con la tranquilidad de las y los tamaulipecos, fortaleciendo la capacidad operativa de la Guardia Estatal y del sistema penitenciario, mediante una inversión superior a los 567 mdp destinada al equipamiento vehicular, tecnológico y balístico, así como las labores de mantenimiento.

“Señor gobernador, Tamaulipas es más seguro, lo es bajo un liderazgo que, al mantener el humanismo como premisa de gobierno, al mismo tiempo vela por la eficacia en el cumplimiento de la ley”, mencionó.

Acompañaron al gobernador en esta ceremonia: Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Sergio Ojeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Héctor Villegas González, secretario general de Gobierno; Willy Zúñiga Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia; Adolfo Amparán Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas, y Gerardo Martínez Andrade, en representación de la 48 Zona Militar.