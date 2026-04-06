El CEO de JPMorgan advierte de que la guerra en Irán puede acelerar la inflación y elevar las tasas

Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, advirtió este lunes de que la guerra ⁠con Irán conlleva el riesgo de que haya movimientos bruscos de los precios del petróleo y de las materias primas, lo que podría mantener la inflación alta y hacer subir ⁠las tasas más de lo que el ⁠mercado espera.

La advertencia la hizo en una carta anual a los accionistas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó la presión sobre Irán, amenazando con atacar sus centrales eléctricas y puentes el martes si no reabre el estrecho de Ormuz.

Dimon, de 70 años y que lleva dos décadas al frente de JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, también dijo que el sector del crédito privado "probablemente" no presente un riesgo sistémico, pese a las recientes medidas de los inversores para retirarse de los fondos ante la preocupación de que los avances en IA perjudiquen a los prestatarios.

"Los retos a los que nos enfrentamos todos son importantes", añadió Dimon, que mencionó los riesgos geopolíticos como la guerra en Ucrania, las hostilidades generalizadas en Oriente Medio y la tensión con China.

"Debido a la guerra con Irán, nos enfrentamos además a la posibilidad de importantes perturbaciones continuadas en los precios del petróleo y las materias primas y la reestructuración de las cadenas de suministro globales, lo que podría causar una inflación más persistente y, en última instancia, tasas de interés más altas de lo que los mercados esperan actualmente".

El tiempo dirá si la guerra con Irán logra los objetivos de Estados Unidos, ⁠dijo Dimon, añadiendo que la proliferación nuclear sigue siendo ⁠el mayor peligro que plantea Teherán.

Las ⁠preocupaciones sobre la inflación impulsada por la guerra han llevado a los mercados a descartar en gran ⁠medida los recortes de tasas de interés este año, después de que la flexibilización monetaria impulsó a máximos históricos a las bolsas en 2025.

Dimon señaló que el mercado de crédito privado, de 1.8 billones de dólares, es relativamente pequeño. Sin embargo, advirtió de que, una vez que el ciclo crediticio se debilite, las pérdidas en todos los préstamos apalancados serán mayores de lo esperado, ya que los criterios de concesión de crédito se han ido debilitando modestamente en todos los ámbitos.

El crédito ⁠privado tampoco suele tener una gran transparencia ni "marcas" de valoración de préstamos rigurosas, lo que aumenta la probabilidad de que los inversores vendan si creen que el entorno va a empeorar, señaló.