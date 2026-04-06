Trump califica la propuesta de alto al fuego con Irán de un "paso muy significativo"

El presidente Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos ha estudiado una propuesta para un alto el fuego de 45 días en la guerra con Irán, una medida que calificó como "un paso muy significativo" en el conflicto.

"Es una propuesta importante, es un paso importante. No es suficiente, pero es un paso muy significativo", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, y añadió que los intermediarios "están negociando ahora".

Irán ha rechazado una tregua propuesta en su guerra con Estados Unidos e Israel, insistiendo "en la necesidad de un fin definitivo del conflicto", informó este lunes la agencia estatal de noticias IRNA.

La agencia aseguró que la propuesta que llegó a Teherán era "estadounidense", aunque según medios en Estados Unidos surgió de países mediadores.

Poco antes de estas declaraciones de Trump, la Casa Blanca había señalado que el presidente estadounidense "no validó" esa proposición, que era "una de muchas ideas" sobre la mesa de negociaciones.