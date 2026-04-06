Exguerrillero chileno Apablaza Guerra pide a la ONU intervenir para frenar su detención en Argentina

El exguerrillero chileno Galvarino ⁠Apablaza Guerra, acusado en Chile de ser el autor intelectual del asesinato del senador derechista Jaime Guzmán en 1991, pidió este lunes a Naciones Unidas su intervención ⁠para frenar un proceso de detención ⁠con fines de extradición en su contra en Argentina, dijo su abogado.

La denuncia ocurrió el mismo día en que el presidente chileno, José Antonio Kast, se encuentra de visita en Buenos Aires, donde se reunió con su par argentino, Javier Milei, a quien agradeció su colaboración y la recompensa impulsada por el Gobierno para reunir información que lleve a su detención.

"Tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuentas ante la justicia. Y todas estas acciones judiciales o recursos que se instalan no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia", dijo Kast en una rueda de prensa en la Embajada de Chile en Buenos Aires, en referencia a la presentación de Apablaza Guerra ante la ONU.

"Agradecemos que el gobierno argentino haya puesto una recompensa. En Chile hay justicia y (Apablaza Guerra) va a tener un juicio justo y la condena que corresponda a alguien que fue el autor intelectual del asesinato de un senador en democracia", agregó.

Apablaza Guerra había recibido asilo político en Argentina en 2010 bajo el gobierno ⁠de la expresidenta Cristina Fernández, pero ⁠en 2017 se le retiró ⁠ese beneficio y enfrenta una posible detención con extradición a Chile para ser juzgado en el ⁠caso de la muerte de Guzmán.

La denuncia ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas solicita "su inmediata intervención para frenar el ilegal proceso de detención con fines de extradición", dijo el abogado Rodolfo Yanzón, quien consideró que, de concretarse, "configuraría un daño irreparable para la víctima".

"Se puede inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de ⁠debido proceso", agregó.

Chile ha considerado por años una cuestión de Estado la extradición del exmilitante izquierdista, acusado además del secuestro de Cristián Edwards, hijo del fallecido propietario del diario El Mercurio.