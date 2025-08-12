Wall Street avanza; inflación de EU mantiene apuestas de recorte de tasas

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este martes. Las acciones suben en un mercado animado por datos de inflación inferiores a los esperados en Estados Unidos, que respaldan las apuestas por un recorte de tasas de interés en septiembre.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, avanza 1% a 44,414.85 unidades, mientras que S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.85% en 6,427.44 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico gana 0.98% a 21,594.35.

El Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos avanzó 0.2% el mes pasado, tras avanzar 0.3% en junio. En los 12 meses transcurridos hasta julio, el IPC subió 2.7% tras subir 2.7% en junio. Los analistas proyectaban alzas de 0.2% y de 2.8%, respectivamente.

Los datos de inflación estadounidense no alteraron la apuesta imperante en el mercado en los futuros de fondos federales, seguidos por la herramienta FedWatch de CME Group. Se espera que el banco central recorte las tasas en 25 puntos base con 94.2% de probabilidad.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzaban, liderados por la energía. Dentro del índice Dow Jones, la mayoría de los valores suben. Las acciones de la aseguradora médica UnitedHealth (+3.42%) y las del banco Goldman Sachs (+3.36%) sobresalen.