Tesoro de EU señala a activista Raymundo Ramos por supuestos lazos con Cártel del Noroeste

Un reconocido activista de derechos humanos que por muchos años ha ⁠acusado de graves abusos a miembros de las Fuerzas Armadas en México fue designado el martes como un objetivo criminal por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, ⁠por su sigla en inglés). Raymundo Ramos, ⁠presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue señalado por el Tesoro de hacerse pasar por activista para presuntamente proteger a miembros del Cártel del Noroeste (CDN), producto de una escisión de Los Zetas, y fabricar falsas acusaciones en contra de integrantes del Ejército.

"Como empleado de CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de mejorar la imagen pública de CDN y desacreditar las iniciativas policiales de las autoridades mexicanas contra el cártel", dijo el USDT en un comunicado.

"Ramos ha apoyado a CDN en esta función durante más de una década", afirmó el Tesoro, a través de su oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), y agregó que Ramos paga a personas para que participen en protestas.

El activista no respondió de inmediato a solicitudes de Reuters sobre comentarios tras las acusaciones hechas por el USDT.

La Fiscalía General de la República (FGR) tampoco respondió sobre si el activista ha sido investigado por el Gobierno mexicano.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) de México, junto con el grupo de vigilancia digital con sede en Toronto, Citizen Lab, documentó en octubre de 2023 que ⁠el teléfono de Ramos había sido infiltrado en 2020 ⁠por el programa de espionaje Pegasus, ⁠al igual que el de otros cientos de activistas y periodistas mexicanos. En febrero de ese año, ⁠el activista denunció que cinco jóvenes fueron agredidos a tiros por miembros del Ejército cuando iban de regreso a sus casas a bordo de una camioneta en la norteña ciudad Nuevo Laredo, y que incluso uno de ellos habría sido "rematado" con un disparo en la nuca.

Además de denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas, Ramos también ha denunciado la presunta participación de integrantes de la Marina en casos de desapariciones, particularmente ⁠en Tamaulipas. En ambos casos hubo efectivos detenidos e investigaciones por parte de autoridades mexicanas.

Familiares de dos víctimas consultados por Reuters, que prefirieron anonimato por temor a represalias, dijeron que siguen esperando justicia.