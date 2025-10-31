Wall Street avanza; acciones de Amazon se disparan 11%

Los tres principales índices de Wall Street operan con ganancias la mañana de este viernes. Los promedios suben en una sesión marcada por un salto en los títulos de Amazon, que dio perspectivas optimistas, calmando la preocupación por el gasto en inteligencia artificial.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa los títulos de 30 gigantes, sube 0.23% hasta 47,633.13 unidades, mientras que el S&P 500 de las empresas más valiosas gana 0.63% a 6,865.61 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanza 1.20%, a 23,863.81.

Las acciones de Amazon suben 11% hasta alcanzar un máximo histórico, después de que el minorista en línea pronosticó ventas trimestrales por encima de las estimadas, apoyado por el aumento de los ingresos del negocio en la nube al ritmo más rápido en casi tres años.

Por su parte, el gigante Nvidia, la primera empresa en superar el hito de 5 billones de dólares en valor de capitalización, avanzaba 1.6% después de que su presidente, Jensen Huang, afirmó que espera que sus chips Blackwell de última generación puedan venderse en China.

Las ganancias son limitadas por una moderación en las apuestas de recorte de tasas de interés, después de que el presidente del banco central, Jerome Powell, advirtió que un nuevo recorte el próximo mes no está garantizado, tras un segundo ajuste consecutivo el miércoles.

Aun así, el S&P 500 avanzaba 2.6%, encaminándose a su sexta avance mensual consecutivo, la racha más larga desde agosto de 2021. El Nasdaq se encamina a un séptimo avance, y el Dow Jones busca su sexta ganancia, con sus rachas más largas desde enero de 2018.