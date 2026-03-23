Micron cae casi 4% en Wall Street pese a menor aversión al riesgo de los inversionistas

Los títulos de Micron Technology cayeron alrededor de 4% rumbo al cierre de las operaciones de este lunes refleja una toma de ganancia de los inversionistas e incertidumbre que eclipsaron los resultados financieros recientes de la empresa.

Las acciones de la empresa fabricante de semiconductores que cotizan en Wall Street retrocedieron 3.9% hasta los 406.40 dólares cada una, incluso mientras el mercado en general subía.

La caída en el precio de las cotizaciones de Micron la llevaron a ubicarse entre las empresas con peor comportamiento dentro del índice S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en Bolsa.

La caída resulta particularmente contraria al contexto en el que los principales índices en Wall Street avanzan dados los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre postergar ataques a la infraestructura energética de Irán.

La compañía reportó sus estados financieros del segundo trimestre fiscal de 2026 el 18 de marzo, los cuales superaron con las expectativas del mercado, con ingresos que alcanzaron los 23,860 millones de dólares.

Las acciones de Micron ganaban 48% en lo que va del 2026 antes de la jornada de hoy, por lo que algunas ventas después de una fuerte subida no son inusuales.

El principal detonante de la caída de las acciones fue el anuncio de que el gasto de capital aumentaría para satisfacer la demanda, incrementando el consumo de efectivo a corto plazo y generando inquietudes sobre la sostenibilidad de los márgenes.

Micron prevé que los gastos de capital para el ejercicio fiscal 2026 superen los 25,000 millones de dólares.