Trigo cae ante fortaleza del dólar, tras conflicto

Los futuros del trigo en la Bolsa de Chicago bajaron el martes, ante la presión de la subida del dólar y el fin del repunte de cobertura de posiciones cortas que había sostenido los precios la semana anterior.

La soya cotizó volátil, respaldada por el alza de los precios del aceite de soya, que siguen las ganancias del mercado del crudo en medio de la guerra en Oriente Medio, aunque las preocupaciones sobre la demanda china y la competencia de Brasil mantuvieron los precios a raya.

El maíz se mantuvo prácticamente sin cambios.

La soya de mayo de la Bolsa de Comercio de Chicago subió 2.25 centavos, a 11.6625 dólares por bushel. El aceite de soya de mayo subió 0.13 centavos, a 62.87 centavos por libra. El aceite de soya suele seguir la evolución de los precios del crudo, ya que este biocombustible se utiliza como sustituto de los combustibles fósiles.

Desaliento

La incertidumbre en torno al conflicto de Oriente Medio ha disuadido a los operadores de realizar grandes movimientos, según los participantes en el mercado.

“Está empujando a la gente a entrar y salir del mercado”, dijo Jim Gerlach, presidente de A/C Trading. “Nadie quiere apostar demasiado a largo o a corto plazo en este momento”.

El trigo CBOT de mayo cayó 3.62 centavos,a 5.7238 dólares el bushel, y el maíz de mayo subió menos de 1 centavo a 4.4638 dólares el bushel, aunque la sólida demanda de exportación ha proporcionado un piso para los precios.

La mejora de las condiciones meteorológicas para la cosecha de trigo de invierno en Estados Unidos, así como la subida del dólar, han ejercido presión sobre los precios, que han sufrido debido a la abundante oferta mundial de este cereal.