Títulos de Tesla retroceden ante la negativa de fondo noruego del paquete salarial a Elon Musk

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla abrieron a la baja este martes en la bolsa de Nueva York, con una caída de cerca de 4 por ciento.

El descenso se da en medio de un aumento en la incertidumbre sobre el paquete de compensación de 1 billón de dólares propuesto por el presidente ejecutivo, Elon Musk.

En la jornada de este 4 de noviembre, los papeles de la firma caen 4.14% y se venden en 449.98 dólares por unidad; en lo que va del año han subido un 11.27 por ciento.

“El fondo soberano de Noruega, el más grande del mundo, anunció que votará en contra de la ratificación del paquete de compensación propuesto por Elon Musk de Tesla, que incluye acciones por un valor de hasta 1 billón de dólares”, comentaron analistas de Monex.

Musk podría dejar la compañía si se rechaza el acuerdo, advirtió la semana pasada Robyn Denholm, presidenta de Tesla.

Los mayores inversionistas institucionales de Tesla, como BlackRock, Vanguard y State Street, aún no han revelado sus planes de voto.

Mientras tanto, las ventas de vehículos eléctricos de Tesla fabricados en China cayeron un 9.9% interanual, hasta 61.497 unidades, en octubre.