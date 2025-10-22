Utilidades de Tesla bajan pese a mayores ventas

Tesla informó el miércoles que sus ingresos aumentaron durante el tercer trimestre de 2025, impulsados por mayores ventas de sus vehículos eléctricos; sin embargo, en sus utilidad neta la empresa reportó una caída del 37% pese a que los compradores estadounidenses se apresuraron para asegurar un crédito fiscal clave antes de su vencimiento el mes pasado.

Los ingresos durante el tercer trimestre experimentaron un aumento de 11.57% frente al mismo período del año anterior y se ubicaron en 28,095 millones de dólares. Los ingresos del sector automotriz, su principal negocio, subieron 6%, hasta los 21,205 millones de dólares durante el mismo período.

El final del trimestre coincidió con el vencimiento de los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos, que se eliminaron con la ley de gastos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto impulsó las ventas durante el trimestre, ya que los consumidores se apresuraron a aprovechar el incentivo antes de que desapareciera.

La utilidad neta cayó 37%, hasta los 1,373 millones de dólares, frente a los 2,170 millones del año anterior. La caída de las ganancias reflejó la bajada de los precios de los vehículos eléctricos y un aumento del 50% en los gastos operativos, que, según la empresa fundada por Elon Musk, se debió en parte a la inteligencia artificial y a otros proyectos.

Cautela

Tesla explicó en su reporte que seguirá ejecutando cuidadosamente inversiones que crearán valor para los accionistas a lo largo de las líneas de transporte, energía y robótica.

“El desempeño estuvo presionado por una reducción en los márgenes automotrices, derivada de recortes de precios en los Model Y y Model 3, mayores costos de desarrollo ligados al avance del Cybertruck, el impacto de los aranceles, así como el vencimiento de los créditos fiscales”, escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa.

Las acciones de Tesla cerraron la jornada del miércoles con ligeras pérdidas, pero por la tarde, en operaciones electrónicas cayeron cerca de 3 por ciento.

En lo que va de 2025, las acciones de Tesla acumulan una ganancia de 8.70%, situándose como la décima empresa más valiosa por capitalización de mercado con un valor de 1.459 billones de dólares.

“Tesla se mantiene estructuralmente sólida en el mercado global de vehículos eléctricos; sin embargo, el entorno competitivo y los menores márgenes seguirán limitando la expansión del beneficio operativo en el corto plazo”, destacaron los analistas.

Con la mirada puesta en 2026 Tesla dijo que estaba en camino de iniciar la producción en volumen de su robotaxi Cybercab, su camión semirremolque y su batería Megapack 3.