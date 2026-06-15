SpaceX es la séptima empresa más valiosa del mundo

Con la llegada a Bolsa de SpaceX se reconfiguró el mercado de capitalización.

La firma que encabeza Elon Musk tiene una capitalización de mercado de 2.106 billones de dólares. Esto la convierte en la séptima empresa más valiosa del mundo por capitalización.

El primer lugar lo ocupa NVIDIA, diseñador de unidades de procesamiento gráfico (GPU), con 4.969 billones de dólares, seguido por Alphabet, la empresa matriz de Google, con 4.367 billones.

En tercera posición, Apple, fabricante de iPhone, computadoras Mac y las tabletas iPad, con un valor de 4.275 billones. En cuarto lugar, Microsoft, desarrolladora de software, servicios en la nube y hardware, con 2.902 billones de dólares.

Le siguen Amazon.com, el gigante de comercio electrónico, con 2.566 billones de dólares y TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), productor de chips y microprocesadores más avanzados del planeta, con 2.198 billones.

La OPI convirtió oficialmente a Elon Musk en la primera persona con un patrimonio neto superior al billón de dólares.