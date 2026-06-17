Soya, trigo y maíz, subieron en la Bolsa de Comercio de Chicago

Los futuros de soya de la Bolsa de Chicago subieron el miércoles, y el contrato más activo alcanzó un máximo de dos semanas, ya que los rumores sobre el interés de China por los suministros estadounidenses y la estabilización de los precios del petróleo impulsaron un repunte desde un mínimo de cuatro meses, indicaron operadores y analistas de mercado.

El trigo y el maíz también avanzaron durante la sesión, repuntando desde mínimos de varios meses, con el trigo respaldado por indicios de una mayor demanda por parte de los importadores.

Los futuros de la soya se fortalecieron en la sesión del martes por los rumores en el mercado de que los compradores chinos estaban buscando soya estadounidense y que también podrían estar interesados en comprar maíz y trigo para su entrega a finales de este año.

Los rumores, dijeron los operadores, surgieron después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó ventas privadas de 372,000 toneladas métricas de soya a destinos desconocidos, de las cuales 60,000 toneladas correspondían a la cosecha anterior, con entrega en la campaña comercial 2025/26, y 312,000 toneladas a la nueva cosecha, con entrega en la campaña comercial 2026/27.

Los futuros del trigo de Chicago se vieron respaldados por las recientes lluvias en el centro de Estados Unidos, que resultaron benéficas para las siembras de soya y maíz, pero suponen una posible señal de alarma para la próxima cosecha de trigo blando rojo de invierno.

Las condiciones húmedas antes o durante la cosecha del trigo blando rojo de invierno pueden provocar un grave deterioro del cultivo, bajos pesos específicos y problemas de enfermedades fúngicas en el grano, explicó Jim Gerlach, presidente de A/C Trading.

El contrato de soya más activo subió 0.31%, a 11.50 dólares por bushel. El contrato había alcanzado antes un máximo de 11.5825 dólares, su nivel más alto desde el 3 de junio, alejándose aún más del mínimo de cuatro meses del lunes.

El trigo ganó 2.61%, a 6.20 dólares por bushel, y alcanzó su precio más alto desde el 29 de mayo. El maíz de la CBOT subió 1.33%, a 4.1925 dólares por bushel.