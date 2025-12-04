Precios de petróleo suben con atención en estancamiento de negociaciones entre Ucrania y Rusia

Los precios del petróleo subieron el jueves impulsados por la falta de avances diplomáticos entre los negociadores de la guerra en Ucrania y por los ataques de Kiev a la infraestructura petrolera rusa.

El precio del Brent del mar del Norte para entrega en febrero subió un 0,94% hasta los 63,26 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, ganó un 1.22% hasta los 59.67 dólares por barril.

"No cabe duda que las tensiones geopolíticas (entre Rusia y Ucrania) influyen" en los operadores, comentó a la AFP Bart Melek, de TD Securites.

El enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió durante casi cinco horas en el Kremlin el martes con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un plan presentado por Washington para poner fin a la guerra en Ucrania, posteriormente revisado por Kiev, pero no hubo anuncios concretos.

Putin consideró el jueves que estas negociaciones eran "complejas", pero que era necesario "implicarse" en ellas en lugar de obstaculizarlas, según una entrevista difundida por un canal de televisión indio.

Delegados estadounidenses y ucranianos se reúnen el jueves en Florida para intentar encontrar una salida a la guerra.

"También hemos visto que algunos petroleros (rusos) han sido hundidos o inutilizados por el ejército ucraniano", señala Bart Melek, lo que contribuye al aumento de los precios.

Los operadores también siguen de cerca este jueves la visita de Vladimir Putin a la India, en el contexto del aumento de aranceles impuesto a Nueva Delhi por Donald Trump en represalia por sus compras de petróleo ruso.

Según Melek, el aumento de los precios del petróleo se ve limitado por "el incremento de las existencias de crudo en varias partes del mundo".