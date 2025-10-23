Precios del petróleo se disparan 5% tras las nuevas sanciones de EU contra Rusia

Los precios del petróleo subían un 5% este jueves, después de que Estados Unidos impuso sanciones a los principales proveedores rusos Rosneft y Lukoil por la guerra de Ucrania, ampliando las ganancias de la víspera.

A las 4:18 a.m. hora de la CDMX, los futuros del Brent avanzaban 3.39 dólares, o un 5.4%, a 65.98 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) sumaban 3.31 dólares, o un 5.7%, a 61.81 dólares.

Las sanciones estadounidenses implican que las refinerías de China e India, principales compradores de crudo ruso, tendrán que buscar proveedores alternativos para evitar la exclusión del sistema bancario occidental, según Ole Hansen, analista del Saxo Bank.

Washington se mostró dispuesto a adoptar nuevas medidas, al tiempo que instó a Moscú a acordar de inmediato un alto el fuego en Ucrania.

Reino Unido sancionó a Rosneft y Lukoil la semana pasada. Los países de la Unión Europea aprobaron un decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú que incluye la prohibición de importar gas natural licuado ruso.

El impacto de las sanciones en los mercados dependerá de cómo reaccione India y de si Rusia encuentra compradores alternativos, afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

India se convirtió en el mayor comprador de crudo ruso transportado por mar con descuento tras la guerra de Moscú en Ucrania. Es probable que las refinerías indias reduzcan de forma drástica las importaciones de petróleo ruso debido a las nuevas sanciones, según comentaron fuentes de la industria.

La preocupación por el exceso de oferta tras el aumento de la producción de la OPEP+ limitaba las ganancias del crudo en la sesión. UBS espera que el Brent se mantenga entre 60 y 70 dólares.