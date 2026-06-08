Peso mexicano inicia la semana con ligera recuperación ante el retroceso del dólar

El peso mexicano avanza ante el dólar la mañana de este lunes. La divisa local recupera un poco del terreno perdido la semana pasada, apoyada por un retroceso del billete verde, con los operadores en espera de cifras de inflación en México y Estados Unidos más adelante.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4414 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4793 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una recuperación de 3.79 centavos o de 0.22 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4990 unidades y un nivel mínimo de 17.3967. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, pierde 0.19% a 99.88 unidades.

"El peso es favorecido por una menor prima de riesgo, lo que reactivó parte de la demanda de por activos de economías emergentes. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.35 ⁠y 17.52 unidades por dólar, respectivamente", dijo en una nota Monex Grupo Financiero.

Sin embargo, ⁠los operadores ⁠parecían mantenerse cautelosos antes de los datos ⁠de inflación de México que se conocerán este martes. Los datos de precios al consumidor de Estados Unidos se divulgarán el miércoles, y serán claves para seguir construyendo expectativas de tasas.

"Mantenemos una visión ⁠cautelosa de mediano plazo sobre los activos mexicanos. Esperamos que el peso se mantenga dentro de ⁠un rango limitado en el corto plazo, pero que se debilite gradualmente hacia 17.80 unidades por dólar en el segundo semestre", destacó BBVA.