Peso mexicano avanza ante debilitamiento generalizado del dólar

El peso mexicano avanza en la jornada de cierre de semana. La divisa local se aprecia ante un debilitamiento generalizado del billete verde, mientras los inversionistas asimilan un reporte que mostró una moderación en los datos de inflación al consumidor en octubre.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.5481 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 18.5647 unidades de ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para la moneda una mejora 1.66 centavos o 0.09 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.5885 unidades y un nivel mínimo de 18.5264. El índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, retrocede 0.17% hasta 99.54 unidades.

La inflación de México se moderó en octubre, aunque el índice subyacente siguió por arriba de la meta oficial, respaldando la expectativa de que el Banxico recortará la tasa en diciembre. El índice general desaceleró a 3.57% y el subyacente se ubicó en 4.28 por ciento.

El Banco de México tiene un objetivo permanente de inflación de 3% +/- un punto porcentual. Ayer, la autoridad recortó la tasa de referencia en 25 puntos base a 7.25%, como esperaba el mercado, en su duodécimo ajuste desde que comenzó el ciclo a inicios de 2024.

En cu comunicación, la Junta de Gobierno señaló que valorará recortar su tasa de referencia, eliminando la referencia en plural a recortes. "En este contexto, confirmamos una disminución adicional de 25 básicos en diciembre y una pausa en el 1T26", explicó Banamex.

"Hoy, el peso mexicano es favorecido por el debilitamiento de la divisa estadounidense, además de la decisión de política monetaria de Banxico de ayer, donde se moderó la expectativa de una postura menos acomodaticia", destacó en un reporte Monex Grupo Financiero.