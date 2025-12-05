Peso mexicano avanza contra el dólar a su mejor nivel de 2025

El peso mexicano se aprecia contra el dólar en la última jornada de esta semana. La divisa local toca su mejor nivel del año, debido a un debilitamiento del billete verde por las continuas apuestas por un recorte de tasa de interés de la Reserva Federal la próxima semana.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.1788 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.2389 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una mejora de 6.01 centavos, equivalentes a 0.33 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.2351 unidades y un nivel mínimo de 18.1773. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, pierde 0.12% a 98.94 unidades.

"Hoy la apreciación del peso mexicano ocurre a la par de un debilitamiento del dólar..., pues el mercado sigue especulando que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el miércoles 10 de diciembre", destacó en sus comentarios para la apertura la firma local Banco Base.

El descenso del dólar se da mientras los operadores evalúan los datos del índice de precios del gasto en consumo personal de Estados Unidos, también conocido como PCE, la referencia de inflación predilecta por la Reserva Federal, que subió 0.3% en línea con lo esperado.

De acuerdo con la herramienta FedWach, de CME, que sigue las operaciones con futuros de la tasa de fondeo federal, la probabilidad de que la Fed recorte la tasa de interés el miércoles, en 25 puntos base por tercera vez consecutiva, se a estima este día en 87.20 por ciento.

El mercado también estaba pendiente del encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que se reunirán más tarde en el marco del sorteo para el Mundial de fútbol de 2026, que podría reforzar su buena relación.