Santander acepta pagar 26 millones de dólares para cerrar caso de blanqueamiento en Francia

El primer grupo bancario español, Santander, aceptó pagar una multa de 22.5 millones de euros (26 millones de dólares) para cerrar un caso de blanqueo de capitales en el que estaba implicada una de sus filiales francesas.

La decisión del banco español se da en el marco de un convenio judicial de interés público que debe ratificar el viernes por la tarde el tribunal de París. La investigación, iniciada hace 14 años, sacó a la luz una "amplia red de blanqueo en beneficio de la clientela" de esta filial, denominada BPI Paris, según la fiscalía.

Gracias al banco, esos clientes podían "evacuar ingresos profesionales a España para disminuir [su] imposición, depositar efectivo que luego se ponía a disposición de otros clientes solicitantes o, al contrario, recuperar dinero en efectivo para financiar sobornos o remunerar a empleados no declarados", explicó la fiscalía.

El ministerio público "considera que esos hechos son susceptibles de recibir las calificaciones [de] blanqueo de diversos delitos y, principalmente, de fraude fiscal, con la circunstancia de que los hechos se cometieron de forma habitual, en banda organizada y utilizando las facilidades del ejercicio de la profesión de banquero y del delito conexo de captación ilícita de clientes", precisó.

La investigación sacó a la luz multitud de transacciones controvertidas, por decenas de millones de euros, que implicaban a 74 clientes del banco. Según la fiscalía, los exempleados de BPI imputados afirmaron que la sede, en Madrid, era conocedora y validaba las prácticas de la filial.

La primera denuncia la puso el propio banco Santander en febrero de 2011. Luego se abrió una información judicial y el juez de instrucción ordenó el 10 de septiembre pasado que se transmitiera el caso a la fiscalía, para hallar un acuerdo.

La fiscalía y el banco lo alcanzaron el martes y un tribunal debería homologarlo este viernes. En 2022, el banco Santander fue sancionado con una multa de 108 millones de libras en el Reino Unido por controles deficientes en materia de blanqueo.