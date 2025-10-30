Peso mexicano cae contra el dólar tras datos débiles del PIB local

El peso mexicano se deprecia contra el dólar la mañana de este jueves. La divisa local cae ante un fortalecimiento global del billete verde, y luego de conocerse que la economía local se contrajo en el tercer trimestre en línea con las proyecciones de los analistas.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.5859 unidades por dólar. Contra el cierre oficial de 18.4706 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una pérdida de 11.53 centavos, equivalentes a 0.62 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.5025 unidades y un nivel mínimo de 18.3962. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, cae 0.34% a 99.49 puntos.

Dólar se fortalece

El dólar seguía fortaleciéndose luego de que ayer el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo que los mercados financieros no debería descontar con tanta confianza un tercer ajuste consecutivo a la tasa en diciembre, ante los riesgos de inflación.

En el ámbito comercial, los operadores asimilan los resultados de la esperada reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, que llevó a la reducción inmediata de sus enérgicos aranceles a China.

PIB local se contrae

En el aspecto local, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.3% en el tercer trimestre frente al periodo abril-junio, según lo esperado, con cifras desestacionalizadas preliminares, divulgadas por el INEGI. A tasa interanual, el PIB disminuyó 0.2% en cifras originales.

"El peso es afectado por los datos preliminares del PIB local y un entorno externo desfavorable, ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, mitigó el optimismo del mercado, y la debilidad del yen impulsa el avance para el dólar", explicó Monex Grupo Financiero.