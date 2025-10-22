Peso mexicano retrocede marginalmente contra el dólar en jornada de pocos cambios

El peso mexicano se depreció ligeramente ante el dólar en la sesión de media semana. La divisa local cayó en un jornada marcada por datos de la economía local y por la preocupación sobre el cierre de gobierno estadounidense que llegó hoy a su tercera semana.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.4479 unidades por dólar. Frente a un registro de 18.4397 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó una pérdida de 0.05% para el peso, inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.4706 unidades y un nivel mínimo de 18.3689. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, retrocedió 0.06% a 98.91 unidades.

Cifras del IGAE

El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) mostró que la actividad en México creció a una tasa mensual de 0.6% en agosto, según informó más temprano el INEGI. El IGAE también mostró que la actividad bajó 0.9% en agosto contra el mismo mes de 2024.

Si bien las cifras de la actividad económica de agosto resultaron mejores a lo esperado por los analistas, la caída a 12 meses apuntó a un débil desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre, cuyos datos preliminares se esperan la próxima semana.

Tres semanas del Shutdown

En cuanto al cierre del gobierno en Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump rechazó el martes una petición de los principales legisladores demócratas para reunirse con él hasta que finalice el shutdown, que ha alcanza tres semanas de afectaciones.

El cierre del gobierno estadounidense ha causado despidos de empleados públicos, además de una suspensión de indicadores oficiales, por lo que el mercado opera "a ciegas" sobre el futuro de la política monetaria. El viernes se esperan datos de inflación de ese país.

Comportamiento técnico lento

De acuerdo con analistas, el tipo de cambio se mantiene atado a su rango semanal, con una baja volatilidad y un comportamiento lateral en ausencia de indicadores y catalizadores, pero podría presentar más actividad a medida que se produzca más información.

"Podríamos ver más movimiento la semana entrante, debido al vencimiento de un plazo de 90 días de extensión a la entrada en vigor de aranceles estadounidenses, anunciados para México el 31 de julio, según haya nuevos plazos o se apliquen", destacó Cruz Tapia.

"El peso mantiene un soporte clave cercano a 18.30 pesos por dólar y resistencia en torno a 18.50", dijo Antonio Di Giacomo, analista de mercados de la plataforma XS.com. Mientras se consolide, existe espacio para fortalecerse hacia la zona de 18.30", dijo.