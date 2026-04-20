San Luis Potosí fortalece su presencia industrial en Feria Nacional de San Marcos 2026

La entidad proyecta su dinamismo económico y consolida vínculos para atraer nuevas inversiones y oportunidades de crecimiento.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para posicionar a San Luis Potosí como un referente nacional, la entidad participó en la Feria Nacional de San Marcos 2026 con la inauguración del Pabellón Industrial, donde destacó su capacidad productiva y su entorno favorable para el crecimiento, avanzando sin límites en la atracción de inversiones.

Durante la apertura, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, encabezó el corte del listón del stand potosino, donde se mostraron proyectos, talento local y propuestas que fortalecen la presencia del Estado en uno de los encuentros económicos más relevantes del país, consolidando su proyección en mercados nacionales e internacionales.

La participación en este foro permitió ampliar la vinculación con otras entidades, como Aguascalientes y Chihuahua, y sectores productivos, generando nuevas oportunidades de colaboración que fortalecen el crecimiento regional y acompañan el cambio que se vive y se siente con una mayor apertura a la innovación y el desarrollo económico.