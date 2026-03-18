Bolsa mexicana retrocede en espera de anuncio de la Fed; destaca caída de Grupo México

Las bolsas de valores de México negocian con pérdidas la mañana de este miércoles. Los índices accionarios locales bajan moderadamente ⁠en un mercado a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense más tarde en el día.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 0.17% hasta 66,086.70 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cede 0.13% a un nivel de 1,315.55 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia se observan comportamientos mixtos. Los títulos del gigante Grupo México encabezan las pérdidas, con 2.82% menos a 186.36 pesos, seguidas por las de Becle, que produce el tequila José Cuervo, cayendo 1.56% al nivel de 15.17 pesos.

Se espera que más tarde la Reserva Federal anuncie su decisión de política monetaria, para la cual no se prevén cambios en las tasas. La atención se centrará en la conferencia posterior del presidente del banco central, Jerome Powell, y sus posibles comentarios sobre la guerra.