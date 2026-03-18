CNTE inicia paro nacional de 72 horas y marcha en CDMX: Reforma, Centro y Zócalo, zonas más afectadas

La Ciudad de México enfrenta este miércoles 18 de marzo una jornada de alta afectación vial por la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que inició un paro nacional de 72 horas con una mega marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, además de bloqueos y concentraciones en distintos puntos de la capital.

Desde las 09:00 horas, contingentes de maestros provenientes de diversos estados se concentran en el Ángel de la Independencia, donde ofrecerán un posicionamiento previo al inicio de la movilización rumbo a Palacio Nacional.

El recorrido contempla vialidades clave como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Centro Histórico, lo que generará afectaciones en una de las zonas más transitadas de la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé la participación de al menos 3,000 manifestantes.

Paro nacional y plantón en el Zócalo

La CNTE confirmó un paro de labores a nivel nacional durante 72 horas, que se extenderá hasta el próximo viernes 20 de marzo. Como parte de la jornada de protesta, los docentes instalarán un plantón en la Plaza de la Constitución, el cual podría mantenerse varios días como medida de presión.

Por la tarde, a las 18:00 horas, se llevará a cabo una Asamblea Nacional Representativa en el Centro Histórico, donde se definirán las siguientes acciones del movimiento.

Principales demandas del magisterio

El pliego petitorio incluye demandas históricas del sector educativo, entre ellas:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminación de la reforma educativa

Regreso a un sistema de pensiones sin Afores

Incremento salarial del 100% al sueldo base

Mejores condiciones laborales y mayor presupuesto educativo

Fin a descuentos y sanciones por participar en protestas

Los docentes también exigen retomar el diálogo formal con el gobierno federal para atender estos puntos.

Sheinbaum llama a protestas pacíficas

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado esta mañana a la CNTE a manifestarse de manera pacífica y reiteró que su gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo.

Durante su conferencia mañanera, señaló que las negociaciones son coordinadas por la Secretaría de Educación Pública, con la participación de autoridades estatales, la Secretaría de Gobernación y representantes del magisterio.

“Se atienden las demandas factibles. Si se manifiestan, que sea de forma pacífica”, expresó. La mandataria descartó, por ahora, sostener un encuentro directo con los docentes.

Bloqueos y afectaciones en toda la ciudad

De acuerdo con reportes del C5, se prevén al menos 14 bloqueos y dos marchas en seis alcaldías, incluyendo Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Coyoacán.

Entre los puntos con mayores complicaciones destacan:

Paseo de la Reforma

Insurgentes (norte y centro)

Eje Central Lázaro Cárdenas

Centro Histórico

Fray Servando Teresa de Mier

Las movilizaciones comenzaron desde las 07:00 horas y podrían extenderse durante gran parte del día.

Alternativas viales y recomendaciones

Ante el panorama, autoridades capitalinas recomiendan evitar la zona centro y utilizar vías alternas como:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Avenida Chapultepec

Eje Central (con precaución)

Calzada de Tlalpan y José María Izazaga

También sugieren anticipar traslados, consultar reportes en tiempo real y, de ser posible, optar por trabajo a distancia. La combinación de marcha, bloqueos y paro nacional anticipa una jornada compleja para la movilidad en la capital. Se prevé que las afectaciones no solo se mantengan durante el día, sino que continúen en los próximos días debido al plantón anunciado por la CNTE en el Zócalo.