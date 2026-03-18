Kapital apuesta por la tecnología y la IA para transformar el financiamiento de las empresas mexicanas

Kapital Grupo Financiero se posiciona como uno de los nuevos jugadores de mayor dinamismo dentro del sector bancario mexicano. Su estrategia combina tecnología, análisis de datos e inteligencia artificial para transformar la manera en que las empresas acceden a financiamiento, particularmente en segmentos donde el crédito tradicional ha sido limitado.

El modelo de la institución parte de una premisa distinta a la banca convencional: evaluar a las empresas con base en el análisis de su operación en tiempo real. Mientras que los esquemas tradicionales suelen basarse en historiales crediticios, garantías o procesos largos de evaluación, Kapital desarrolló una plataforma que analiza información como el flujo de efectivo y la facturación de los negocios para medir su capacidad crediticia.

Este enfoque permite generar una visión más dinámica del desempeño empresarial y, en consecuencia, facilitar el acceso a capital de trabajo para compañías que, bajo los criterios tradicionales del sistema financiero, podrían enfrentar barreras para obtener financiamiento.

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El contexto mexicano explica en gran medida la relevancia de este tipo de modelos. El país mantiene niveles de bancarización relativamente bajos en comparación con otras economías, lo que se traduce en un acceso limitado al crédito formal para una parte significativa del sector productivo, especialmente pequeñas y medianas empresas. Esta restricción puede frenar proyectos de inversión, crecimiento y generación de empleo.

Frente a este panorama, Kapital ha orientado su estrategia a ampliar las oportunidades de financiamiento empresarial mediante el uso intensivo de tecnología. La institución emplea herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial para procesar grandes volúmenes de información financiera y operativa de sus clientes, con el objetivo de mejorar la evaluación de riesgos y agilizar el crédito.

Para la firma, el análisis de datos permite identificar patrones y oportunidades que los modelos tradicionales de evaluación no siempre alcanzan a detectar. De esta manera, la tecnología se convierte en un mecanismo para construir una banca más ágil y con mayor capacidad de inclusión financiera.

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La visión estratégica del grupo, de acuerdo con su dirección, se sustenta en tres pilares: impulsar el crecimiento de las empresas como motor de la economía, ampliar la inclusión financiera a través de la tecnología y fortalecer la profesionalización del sistema bancario mediante la atracción de talento especializado.

Este enfoque tecnológico también se refleja en el desarrollo de productos financieros diseñados específicamente para el entorno empresarial mexicano. En lugar de replicar esquemas utilizados en otros mercados, Kapital construyó una plataforma que busca adaptarse a la dinámica local de facturación, liquidez y operación de los negocios.

“La confianza no se construye sólo con tecnología, se construye con permanencia. Nuestros clientes quieren algo más que un producto innovador. Querían saber que Kapital iba a estar ahí por muchos años. No somos una tendencia, sino una institución, plenamente regulada, supervisada y capitalizada”, señaló René Saúl, CEO y cofundador de Kapital Grupo Financiero.

El crecimiento del grupo en los últimos años refleja la velocidad con la que ha logrado posicionarse dentro del sistema financiero. Tras consolidarse como grupo financiero y avanzar en su proceso de expansión, la institución registró un incremento significativo en el tamaño de su balance.

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Entre 2023 y el cierre de 2025, los activos de Kapital pasaron de 6,359 millones de pesos a más de 65,000 millones de pesos, lo que representa una expansión cercana a diez veces en apenas dos años. Este desempeño coloca al grupo entre las entidades con mayor ritmo de crecimiento en el sector.

La captación también mostró una evolución relevante. Al cierre de 2025, la institución alcanzó depósitos por 55,735 millones de pesos, mientras que su cartera crediticia superó los 23,700 millones de pesos.

En términos de rentabilidad, Kapital reporta un retorno sobre capital (ROE) de 28.1%, acompañado de un índice de morosidad de 2.5%. Estos indicadores reflejan, según la institución, una estrategia de crecimiento acompañada por disciplina en la administración del riesgo crediticio.

El dinamismo del grupo también se ha reflejado en su valoración dentro del ecosistema fintech regional. Hace casi un año, la empresa alcanzó una valuación superior a los 1,300 millones de dólares, lo que le permitió obtener el estatus de unicornio dentro del sector tecnológico-financiero de América Latina.

Sin embargo, la estrategia de la compañía no se limita al crecimiento en su segmento. Su objetivo de largo plazo apunta hacia una consolidación institucional más amplia dentro del sistema financiero, con la posibilidad de acceder eventualmente a los mercados públicos de capital a través de una oferta pública inicial (IPO).

La evolución de Kapital ocurre en un momento en que el sistema financiero mexicano enfrenta el reto de ampliar el financiamiento a empresas y fortalecer la inclusión financiera. En ese contexto, el uso de herramientas tecnológicas, modelos basados en datos y esquemas regulatorios robustos comienza a perfilarse como una de las rutas para cerrar la brecha de crédito en el país.