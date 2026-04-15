Peso mexicano opera estable frente al dólar en mercado atento a Oriente Medio

El peso mexicano opera estable frente al dólar este miércoles. La divisa local muestra pocos cambios después de haber tocado ayer su mejor nivel desde febrero ante las esperanzas de que se reanuden las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán esta semana.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.2633 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2619 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso un movimiento marginal de 0.01%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3156 unidades y un nivel mínimo de 17.2416. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, cae 0.02% a 98.11 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la guerra podría terminar pronto y en una entrevista pidió al mundo que esté atento a "dos días increíbles", mientras las fuerzas de su país mantienen un bloqueo ⁠en todos los puertos iraníes del estrecho de Ormuz.

"Anticipamos que a lo largo de la jornada aumente el optimismo derivado de un potencial plan de paz en Oriente Medio, con los inversionistas buscando confirmaciones de ⁠supuestas nuevas conversaciones entre ⁠Estados Unidos e ⁠Irán", dijo Grupo Financiero Ve por Más.

"Los mercados transitan hacia un tono más constructivo ante expectativas de desescalada entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, el riesgo persiste y mantiene elevada la sensibilidad en el mercado", dijo Felipe Barragán, analistas de mercados del broker Pepperstone.