Peso mexicano avanza marginalmente frente al dólar en mercado atento a EU e Irán

El peso mexicano se apreció marginalmente frente al dólar en la sesión de este miércoles. La divisa local avanzó en un mercado que continúa a la espera de noticias sobre la guerra de Estados Unidos e Irán y la posibilidad de que retomen las negociaciones.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2596 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.2619 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significó para la moneda una ganancia de 0.01%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.3156 unidades y un nivel mínimo de 17.2416. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, cedía 0.08% a 98.06 puntos.

"El peso tuvo una jornada de relativa calma. Estados Unidos e Irán podrían extender la tregua para darle cabida a la diplomacia y el price action seguirá definido por la narrativa en Medio Oriente.", destacó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

Atención a guerra de EU e Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la guerra podría terminar pronto y le pidió al mundo que esté atento a "dos días increíbles", mientras el ejército de su país mantiene un fuerte bloqueo ⁠en todos los puertos iraníes del estrecho de Ormuz.

"El sentimiento del mercado oscila entre el optimismo por la posibilidad de una segunda ronda de conversaciones diplomáticas y la realidad de que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes mantiene cerrado el estrecho de Ormuz", destacó Pepperstone.

"Este comportamiento ocurre en un contexto de cierta calma global", coincidió Felipe Mendoza, analista del broker EBC Financial Group. "Mi proyección para los siguientes días es que el peso mantenga un sesgo lateral con ligera tendencia de apreciación", dijo.

Proyecciones positivas

En cuanto a la información económica, la Reserva Federal (Fed) señaló en su informe Libro Beige que la guerra es una importante fuente de incertidumbre económica que ha llevado ⁠a las empresas de Estados Unidos a adoptar una actitud más conservadora.

A pesar de las observaciones del banco central, los hechos recientes han generado un cambio en el sentimiento del mercado. Los analistas consideran que, de confirmarse una reunión entre Estados Unidos e Irán para negocias, la moneda podría ser beneficiada.

Para Mendoza, el tipo de cambio podría buscar de nuevo el nivel de 17.15 unidades, si se da una confirmación de la tregua en el estrecho de Ormuz, mientras que desde el aspecto técnico, Cruz Tapia ubicó soportes en 17.20 y 17.08, y la resistencia en 17.31.