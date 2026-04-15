Sheinbaum entra al TIME100 2026: Es la única líder latinoamericana en la lista de los más influyentes

La revista Time publicó su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo (TIME100), en la que incluyó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como la única líder latinoamericana en la edición 2026.

La mandataria forma parte de la categoría de “Líderes”, donde comparte espacio con figuras de la política global como el presidente estadounidense Donald Trump; el líder chino, Xi Jinping; el primer ministro canadiense, Mark Carney y el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu; así como el Papa León XIV.

Reconocen liderazgo en un contexto de presión interna y externa

El perfil de Sheinbaum fue escrito por el periodista Ioan Grillo, quien destacó que la presidenta inició su primer año completo en el cargo “bajo presión de todos lados”.

La publicación subraya los retos internacionales, como las tensiones con Estados Unidos ante amenazas de imponer aranceles, así como los desafíos internos relacionados con la seguridad y el combate al crimen organizado.

También menciona que la mandataria ha enfrentado críticas de la oposición, que anticipaban que su liderazgo estaría opacado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Con su inclusión en 2026, Sheinbaum suma su tercera aparición en el TIME100, tras haber sido considerada previamente en 2024 y 2025.

La revista la describe como una de las líderes más relevantes de la región y resalta su manejo político en un entorno complejo tanto a nivel nacional como internacional.

¿Quiénes más están en la lista de Time?

El TIME100 reúne a 100 figuras influyentes en seis categorías: líderes, innovadores, íconos, pioneros, artistas y titanes. En la edición 2026 destacan políticos, empresarios, científicos, activistas y celebridades. Entre ellos se encuentran:

Marco Rubio

Sanae Takaichi

Netumbo Nandi-Ndaitwah

Dario Amodei y Daniela Amodei, en innovación tecnológica

Además, la lista incluye figuras del entretenimiento y la cultura, así como líderes en salud global y desarrollo tecnológico.

Una radiografía de la influencia global

La revista Time enfatiza que el TIME100 no es un ranking, sino una selección que refleja a las personas que marcan la agenda global en distintos ámbitos.

La edición de 2026 destaca por la presencia de líderes políticos, avances en inteligencia artificial y una mayor diversidad geográfica, consolidando la lista como una referencia internacional sobre poder e influencia.