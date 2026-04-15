Ciudad de México presenta iniciativa “Mundial Verde: con juego limpio el planeta gana”

⁠ ⁠La estrategia busca que el Mundial 2026 en la capital sea un evento sustentable, libre de plásticos de un solo uso y con impulso a la economía circular

Incluye acciones para reducir residuos, promover el consumo local y proteger el suelo de conservación de la ciudad

El Gobierno de la Ciudad de México presentó la iniciativa “Mundial Verde: con juego limpio el planeta gana”, una estrategia ambiental rumbo al Mundial 2026 que busca impulsar un evento sustentable, libre de plásticos de un solo uso y con acciones para fortalecer la economía circular, la separación de residuos y la protección del suelo de conservación.

Durante el anuncio, la Jefa de Gobierno señaló que la capital del país se prepara, como gobierno y como sociedad, para estar a la altura de un evento de alcance global.

Destacó que la Ciudad de México es hoy uno de los grandes polos culturales y deportivos a nivel internacional, que cada semana recibe visitantes de todo el mundo y que se caracteriza por ser una ciudad abierta y hospitalaria.

Subrayó que el “Mundial Verde” representa una oportunidad para mostrar al mundo no sólo la riqueza cultural e histórica de la ciudad, sino también su riqueza ambiental, integrada por bosques, paisajes productivos y el suelo de conservación que mantiene viva la relación entre la metrópoli y la naturaleza.

“Queremos que el mundo venga a la ciudad y descubra un territorio que no sólo es el corazón de una gran metrópoli, sino también un espacio que produce agua, oxígeno y alimentos, y que convive respetuosamente con su entorno natural”, expresó.

Añadió que el Mundial representa una oportunidad única para acelerar la transformación ambiental de la ciudad mediante acciones locales frente a los grandes retos globales del cambio climático.

Acompañada por la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, se presentaron los 10 ejes del programa “Mundial Verde”:

1.⁠ ⁠Mundial libre de plásticos de un solo uso.

2.⁠ ⁠Mundial de economía circular, con separación y aprovechamiento de residuos.

3.⁠ ⁠Transformación de residuos en mobiliario urbano para la ciudad.

4.⁠ ⁠Mundial de botanas locales, justas y saludables, con productos del suelo de conservación y canales de venta directa para productores.

5.⁠ ⁠Mundial de ciudad lacustre, con mejora sustentable de embarcaderos turísticos en Xochimilco y creación de un Santuario del Ajolote para la conservación de esta especie y la biodiversidad.

6.⁠ ⁠Rutas del Campo, para promover los productos y servicios del suelo de conservación de la Ciudad de México.

7.⁠ ⁠Mundial de flores y colores, con la producción de un millón de flores para avenidas estratégicas de la ciudad.

8.⁠ ⁠Mundial de justicia climática, con acciones para reducir hasta 70% el consumo de gas LP para calentamiento de agua, generando ahorros familiares superiores a 500 pesos mensuales.

9.⁠ ⁠Mundial con aire limpio, con medidas para reducir emisiones y contaminación.

10.⁠ ⁠De carrizo a matraca futbolera, iniciativa que promueve el uso de materiales naturales y sostenibles en productos alusivos al evento.

Durante la presentación, Michel Bauer, CEO de Host City anunció que se suman a esta política ambiental impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Entre las medidas que se implementarán destacan la eliminación de pirotecnia, el uso de materiales biodegradables, la promoción de separación de residuos en la venta de alimentos y el uso de envases reciclables.Además, se instalarán sistemas de captación de agua pluvial para el uso en sanitarios y limpieza de espacios públicos, y se fomentará el uso del transporte público para asistir a los eventos y actividades en el Zócalo capitalino.

Con esta iniciativa, la Ciudad de México busca demostrar que los grandes eventos internacionales pueden organizarse con responsabilidad ambiental, colocando a la capital como referente de sustentabilidad urbana.