Wall Street termina mixto; S&P 500 y Nasdaq registran cierres históricos

Los principales índices de Wall Street tuvieron cierres mixtos en la jornada de media semana, pero el S&P 500 y el Nasdaq registraron máximos históricos, impulsados por los repuntes en el sector tecnológico por las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.15% a 48,463.72 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cayó 0.80% a 7,022.95 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 1.59% a 24,016.02.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la guerra contra Irán podría terminar pronto y pidió al mundo que esté atento a "dos días increíbles", mientras el ejército de su país mantiene un gran bloqueo ⁠en todos los puertos iraníes del estrecho de Ormuz.

Las empresas tecnológicas han repuntado con fuerza ante la expectativa por los resultados del primer trimestre. Esto ocurre después de haber bajado por meses en medio de preocupaciones por el elevado gasto de capital en sus proyectos de inteligencia artificial (IA).

Los títulos de Microsoft (+4.62%), que habían sido de las más castigadas entre las grandes tecnológicas conocidas como los 7 Magníficos, subieron con fuerza, mientras que las de Meta Platforms (+1.37%) subieron, sumando más de 17% en lo que va de este mes.

Fuera del sector tecnológico, Bank Of America (+1.82%) avanzó, llegando a ganar más de 3% en la apertura, tras presentar un reporte trimestral sólido que incluyó crecimiento de 7% en los ingresos y un incremento de las ganancias en sus actividades de corretaje.

Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas. Las ganancias fueron lideradas por las empresas de tecnologías de la información (+2.08%) y consumo discrecional (+1.37%). El sector de energía (-2.16%) retrocedió ante las expectativas de paz.