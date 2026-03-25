Wall Street sube por posible desescalada en Medio Oriente

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza el miércoles, ya que los precios del petróleo cayeron mientras Irán revisaba una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.66%, a 46,428.57 puntos, el S&P 500 ganó 0.54%, a 6,591.94 unidades y el Nasdaq Composite subió 0.77%, a 21,929.83 enteros.

Diez de los 11 sectores que componen al S&P 500 ganaron, liderados por el de materiales (2%), seguido por el de consumo discrecional (1.18%) y el de salud (0.98%). El sector de energía fue el más débil (-0.53%).

“Los principales índices accionarios estadounidenses terminaron de forma positiva, pues los inversionistas se encuentran optimistas ante la posibilidad de que el conflicto en Medio Oriente llegue a su fin, ya que Irán se encuentra revisando una propuesta estadounidense”, escribieron analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (BX+) en un reporte.

“Ello sería un gran alivio, ya que la guerra ha interrumpido los flujos energéticos mundiales y avivado la preocupación por temas inflacionarios”, destacaron.

El repunte del precio del petróleo ha reavivado la preocupación por la inflación, lo que complica las perspectivas de los bancos centrales sobre las tasas de interés.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados ya no prevén ninguna flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal este año, en comparación con los dos recortes que se esperaban antes del inicio del conflicto.

“Hay optimismo de que la propuesta y la contrapropuesta estén preparando el terreno para más negociaciones”, dijo Gene Goldman, director de Inversiones de Cetera Investment Management.

Las acciones de Arm ganaron 16% después de que presentó un nuevo chip de inteligencia artificial para centros de datos. Fue la acción con mayor ganancia en el Índice de Semiconductores de Filadelfia, que subió 1.2 por ciento.