Caja Popular Mexicana lanza crédito productivo de hasta 1.3 millones de pesos para el campo

Caja Popular Mexicana (CPM) anunció el lanzamiento de “Cosechando CPM”, un esquema de financiamiento dirigido a proyectos productivos, con énfasis en actividades del campo y economías locales.

De acuerdo con lo compartido por la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (Socap), el esquema contempla montos de crédito que van de 10,000 pesos hasta 1.3 millones de pesos, con una tasa de interés fija anual de 17.28%, lo que busca dar certidumbre a los acreditados durante la vida del financiamiento.

Además, incorpora distintas estructuras de pago –decreciente, único o variable– y opciones de disposición única o en ministraciones, en función de las necesidades y flujos de cada proyecto.

El lanzamiento de este producto se enmarca en la oferta de financiamiento orientada a proyectos productivos, en un contexto donde el acceso al crédito en zonas rurales y actividades agropecuarias suele enfrentar mayores restricciones, especialmente en esquemas tradicionales.

Este anuncio se da en el marco del 75 aniversario de Caja Popular Mexicana, cabe destacar que es la más grande del sector Socap tanto por número de activos como de socios. Actualmente, la institución cuenta con presencia en 28 estados, a través de 501 sucursales en 272 municipios, y una base de más de 3.9 millones de socios.

Entre sus características, la Socap destaca que no requiere garantía líquida ni personal. Sin embargo, para montos superiores a 60,000 Unidades de Inversión (UDIs) o aproximadamente 525,899 pesos, se solicitará garantía hipotecaria, dependiendo del nivel de riesgo y la acumulación de saldos.

En cuanto a plazos, el esquema permite periodos de hasta 72 meses para capital de trabajo y adquisición de activos fijos, mientras que en modalidades de pago único el plazo máximo es de 18 meses.

Además, la cooperativa subrayó que este lanzamiento coincide con un periodo en el que ha consolidado una participación relevante en el financiamiento a nivel local, especialmente en comunidades donde el acceso a servicios financieros permanece limitado.

Resultados financieros y apuesta digital

De cara a su aniversario, la cooperativa reportó un crecimiento en activos de 17,272 millones de pesos durante el 2025, superando en 139.9% lo proyectado, mientras que la captación –ahorro e inversión de los socios– aumentó en 15,350 millones de pesos, equivalente a un cumplimiento de 153% respecto a la meta de la cooperativa para ese año.

En el mismo periodo, la institución financiera incorporó 246,664 nuevos socios, con lo que superó su objetivo en 101.8%, y registró un índice de morosidad de 2.81%, reflejando una cartera crediticia con niveles controlados.

En materia digital, la cooperativa de ahorro avanza en la consolidación de su plataforma, con cerca de 1.3 millones de usuarios registrados en su aplicación móvil.

Para este 2026, la sociedad proyecta superar los 12.6 millones de operaciones a través de este canal, frente a los poco más de 10.3 millones realizadas en el 2025.

La cooperativa destacó que estos resultados se enmarcan en una estrategia que busca fortalecer la inclusión financiera y ampliar el acceso a servicios, tanto en sucursales como en canales digitales, particularmente en comunidades con menor cobertura bancaria.

El lanzamiento de este producto se enmarca en la oferta de financiamiento orientada a proyectos productivos, en un contexto donde el acceso al crédito en zonas rurales y actividades agropecuarias suele enfrentar mayores restricciones.