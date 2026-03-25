México inaugura protocolo mundialista con repechaje

Falta poco más de dos meses para que México haga historia como el primer país en albergar tres Copas del Mundo de la FIFA (1970, 1986 y 2026).

El estadio Azteca, escenario donde se consagraron Pelé y Diego Armando Maradona, escribirá esa hazaña el 11 de junio, cuando la Selección Mexicana se enfrente a Sudáfrica en la inauguración.

Pero antes, México tendrá un ensayo de máxima exigencia entre el 26 y 31 de marzo: la celebración del repechaje intercontinental en Guadalajara y Monterrey, en los estadios Akron y BBVA.

El repechaje intercontinental consiste en un mini torneo de seis selecciones que pelearán por dos boletos a la Copa del Mundo. Estas provienen de cuatro continentes: Bolivia, Jamaica y Surinam de América; República Democrática del Congo de África; Irak de Asia y Nueva Caledonia de Oceanía.

Su participación no se limita a los cuatro partidos que habrá en los días mencionados. Sus delegaciones aterrizaron en México desde antes con cuerpos técnicos y staff para entrenar y adaptarse a las condiciones. Además, se espera que arriben miles de aficionados y hasta diplomáticos.

Por otra parte, el 28 de marzo será la reinauguración del estadio Azteca en la Ciudad de México con un amistoso entre la selección local y la de Portugal.

Eso significa que, en un lapso de seis días, las tres sedes mexicanas del Mundial 2026 —que también son las tres urbes con mayor peso en el país— estarán en el ojo del huracán.

Incluso se prevé que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, haga un recorrido entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para supervisar los estadios y platicar con directivos del futbol mexicano.

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, también está previsto para visitar Monterrey de cara al repechaje de su selección, según informó Mediotiempo.

Respecto a los aficionados, hay reportes de más de 25,000 boletos procedentes de Bolivia e Irak, selecciones que buscan regresar a la Copa del Mundo después de 32 y 40 años, respectivamente.

Estas circunstancias demandan protocolos de seguridad y logística que también se ejecutarán en los 13 partidos que albergará México ya dentro de la Copa del Mundo (cinco en Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey).

Seguridad a prueba

Hace un mes, México atravesó una situación de seguridad crítica tras la captura de uno de los líderes más reconocidos del narcotráfico, Nemesio Oseguera Cervantes, que provocó alrededor de 250 bloqueos en 20 de las 32 entidades.

Jalisco fue epicentro de la captura, provocando incertidumbre respecto a la Copa del Mundo y el repechaje, ya que algunos eventos deportivos de futbol y softbol tuvieron que ser suspendidos. El Mundial de Clavados programado en Guadalajara, por ejemplo, se canceló.

Las autoridades de Jalisco anunciaron más de 1,500 elementos de seguridad para el repechaje intercontinental. El estadio Akron albergará el partido entre Jamaica y Nueva Caledonia el 26 de marzo, mientras que cinco días después el ganador enfrentará a República Democrática del Congo.

En Nuevo León se estiman más de 500 elementos. Este jueves será el primer partido entre Bolivia y Surinam; el ganador disputará un boleto al Mundial contra Irak el martes.

“Estamos listos y blindados, todas las áreas de seguridad pública y FIFA trabajando para que no haya ninguna novedad ni sobresalto, sobre todo, para que la gente de fuera esté tranquila de que hoy es el mejor mes de los últimos 16 años y que la Policía Estatal está rankeada como número uno de México. Así que nada de ruido”, mencionó el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El repechaje tuvo algunas manchas desde antes no sólo por el tema de seguridad en México, sino por el reciente conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Generó complicaciones de viaje para los seleccionados y staff de Irak, quienes acumularon más de 16 horas de vuelo en escalas no previstas tras el cierre de diversos aeropuertos en Medio Oriente.

Repechaje intercontinental de la FIFA

¿Qué es?

Confronta a selecciones de diferentes confederaciones de la FIFA por boletos a la Copa del Mundo. Nació para el Mundial Suecia 1958 y se celebra ininterrumpidamente desde Italia 1990. Esta será la segunda vez que un solo país lo albergue; la primera fue en Qatar 2022.

¿Quiénes participan en 2026?

Seis selecciones van por dos boletos. Provienen de cinco confederaciones: Irak de AFC, República Democrática del Congo de CAF, Nueva Caledonia de OFC, Bolivia de CONMEBOL y Jamaica y Surinam de CONCACAF.

¿Cómo funciona?

Con base al ranking FIFA al cierre de las eliminatorias (noviembre de 2025), se agruparon tres selecciones para disputar el repechaje en Guadalajara y tres en Monterrey.

República Democrática del Congo es la mejor rankeada en Guadalajara, por lo que espera al ganador entre Jamaica y Nueva Caledonia para disputar el boleto al Mundial.

Irak es el mejor rankeado en Monterrey, por lo que espera al ganador entre Bolivia y Surinam para disputar el boleto al Mundial.

¿Cuándo juegan?

Las primeras llaves serán el jueves 26 de marzo (horarios del centro de México):

Bolivia y Surinam se enfrentarán en Monterrey (estadio BBVA) a las 16:00 horas.

Jamaica y Nueva Caledonia se enfrentarán en Guadalajara (estadio Akron) a las 21:00 horas.

Las finales serán el martes 31 de marzo:

República Democrática del Congo contra Jamaica o Nueva Caledonia en Guadalajara a las 15:00 horas.

El ganador irá al Grupo K del Mundial contra Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Irak contra Bolivia o Surinam en Monterrey a las 21:00 horas.

El ganador irá al Grupo I del Mundial contra Francia, Senegal y Noruega.

¿Cuándo jugaron un Mundial por última vez los participantes del repechaje 2026?