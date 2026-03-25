Crudo cae; Irán considera propuesta para cese al fuego

Los precios del petróleo cayeron alrededor de 2% el miércoles después de reducir las pérdidas más profundas sufridas al inicio de la sesión, mientras Irán revisaba una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra que ha interrumpido los flujos energéticos mundiales desde el Golfo Pérsico.

Los futuros del Brent cayeron 2.27 dólares, o 2.17%, para cerrar en 102.22 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cayeron 2.03 dólares, o 2.20%, para cerrar en 90.32 dólares. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 90.10 dólares el barril, un retroceso de 1.74 dólares.

En la apertura de los mercados en Asia, los precios del WTI subieron en las primeras operaciones, recuperando parte de las pérdidas del miércoles. Los futuros del WTI subieron más de 1 dólar, a 91.42 dólares por barril.

Irán sigue estudiando la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra en el Golfo, a pesar de una respuesta inicial negativa, según declaró un alto funcionario iraní el miércoles, indicando que Teherán aún no la ha rechazado de plano.

El presidente estadounidense Donald Trump atacará con mayor dureza a Irán si Teherán no acepta que el país ha sido “derrotado militarmente”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Públicamente, los funcionarios iraníes criticaron duramente la posibilidad de cualquier negociación con la administración Trump. Sin embargo, una aparente demora en la entrega de una respuesta formal a Pakistán, que presentó una propuesta de 15 puntos en nombre de Washington, pareció indicar que al menos algunas figuras en Teherán podrían estar considerándola.

“El sector petrolero seguirá fluctuando en función de los titulares sobre la guerra con Irán, mientras la Casa Blanca intenta destacar las conversaciones en curso, y la negativa de Irán a reconocer cualquier progreso en las negociaciones impedirá que se produzcan consecuencias negativas”, escribieron los analistas de la consultora energética Ritterbusch and Associates en una nota.

Estrecho de Ormuz detenido

La guerra en Medio Oriente ha paralizado los envíos de petróleo y gas natural licuado a través del Estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de gas natural licuado y crudo. La Agencia Internacional de Energía la ha calificado como la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia.

El resultado es una pérdida diaria de alrededor de 20 millones de barriles de petróleo, lo que significa que se han perdido unos 500 millones de barriles, o el equivalente a cinco días completos de suministro mundial, desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.