Mercado Libre invertirá 10,900 millones de dólares en Brasil

La empresa de comercio electrónico Mercado Libre anunció que invertirá este año 57,000 millones de reales brasileños (unos 10,900 millones de dólares) en su principal mercado, Brasil, lo que supone un aumento del 50% con respecto a 2025.

Mercado Libre señaló que la cantidad, que incluye algunos costos y gastos operativos, se destinará principalmente a la expansión logística, así como a reforzar su plataforma de mercado de comercio electrónico y a aumentar la cartera de crédito de su fintech Mercado Pago.

La empresa, con sede en Uruguay pero que obtiene más de la mitad de sus ingresos en Brasil, planea abrir 14 centros de distribución y logística en el país este año, con lo que el total ascenderá a 42.

Mercado Libre añadió que creará unos 10,000 puestos de trabajo en 2026 en Brasil este año, centrándose en logística, servicios financieros y tecnología, lo que elevará el número total de empleados en el país a más de 70,000 personas para finales de año.

Recientemente también la compañía anunció que invertiría 3,400 millones de dólares durante 2026 en Argentina, su tercer mercado más grande por ingresos, por detrás de México y Brasil.

El monto se destinará a expandir su operación logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech.

La inversión es un 30% más de lo anunciado en 2025 -2,600 millones de dólares- y se dio a conocer a semanas de presentar sus resultados 2025, los últimos que tuvo a la compañía con Marcos Galperin como CEO. Desde el 1° de enero de este año, Ariel Szarfsztejn asumió ese cargo.

Como parte de este plan, el unicornio incorporará 1,900 nuevos empleos en distintas áreas estratégicas, una cifra similar a la anunciada en 2025. Actualmente, en Argentina, la compañía emplea a 16,700 personas.