La ICC advierte de la “peor crisis industrial de la que se tiene memoria”

La guerra en Medio Oriente podría provocar la “peor crisis industrial de la que se tenga memoria”, advirtió ayer 25 de marzo, John Denton, presidente de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés).

El vertiginoso aumento de los precios del crudo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero ha suscitado temores de una recesión mundial, ya que Teherán está estrangulando los envíos de petróleo a través del estratégico Estrecho de Ormuz.

“El director de la Agencia Internacional de Energía ha advertido que el mundo se enfrenta a una crisis energética más grave que las crisis del petróleo de la década de 1970”.

“Desde el punto de vista empresarial, creemos que ésta podría convertirse en la peor crisis industrial de la que se tenga memoria”, añadió, en vísperas de la reunión de ministros de la Organización Mundial del Comercio en Yaundé, Camerún.

“No solo por el aumento vertiginoso de los precios de la energía, sino porque la propia producción industrial se está viendo interrumpida y desestabilizada por la escasez de gas y otros insumos esenciales”.

Denton advirtió que la situación ya es alarmante, dado que el bloqueo de facto del Estrecho de Ormuz por parte de Irán impide la exportación de combustibles fósiles, fertilizantes y otros productos de la región del Golfo.